الصين تسجل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا نصفها محلية

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن ثمانية من الإصابات الجديدة محلية العدوى بينما البقية وافدة من الخارج.

وتم تسجيل كافة الإصابات المحلية الجديدة في مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 91316 حالة، بينهم 413 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 86267 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل تسع حالات جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.