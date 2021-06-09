مسؤول صحي إيطالي: تحديد موقع المواطنين مقترح لا يليق بدولة متحضرة

قال المسؤول الصحي الإيطالي، ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو، ألبرتو تزانجريللو، إن تتبع تحركات الناس "مقترح غير لائق بدولة متحضرة على الإطلاق".

جاء ذلك تعليقا على اقتراح عالم الفيروسات الإيطالي، أندريا كريزانتي، باستخدام تحديد الموقع الجغرافي للمواطنين عند دخولهم إلى مكان عام لتحديد وتتبع حالات كوفيد 19، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال تزانجريللو، في تصريحات إذاعية، إنه "يجب أن نعود تدريجيا إلى الحياة الطبيعية"، محذرا من أنه "بخلاف ذلك سنكون في حالة يستطيع فيها شخص ما حتى على أساس سلطته المفترضة كطبيب أو باحث أو عالم فيروسات، اقتراح أن يتم من خلال شريحة إلكترونية، تسجيلنا أو مراقبتنا بطريقة ما".

وأكد المسؤول الصحي أن "أسلوب الحياة هذا لم يعد مقبولا".