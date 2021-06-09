الأمير هاري يهدد باتخاذ إجراء قانوني ضد بي بي سي بعدما ذكرت أنه لم يستشر الملكة قبل تسمية ابنته ليليبت

هدد الأمير هاري باتخاذ إجراء قانوني ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب أن ذكرت أنه وزوجته ميجان ماركل لم يستشيرا الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا قبل تسمية مولودتهما " ليليبت" وهو اسم التدليل للملكة.

وكانت مصادر بقصر باكنجهام قد قالت لمراسل بي بي سي المعني بالشؤون الملكية جوني ديموند هذا الصباح إنه لم يتم استشارة الملكة بشأن "رأيها" إزاء قرار الزوجين تسمية ابنتهما على اسم تدليل الملكة.

مع ذلك، انتقد هاري هذه الانباء من خلال بيان جرى نشره من خلال اوميد سكوبي، صديق دوق ودوقة ساسكس، أكد فيه أن الملكة كانت أول شخصية يتصل بها هاري بعد ولادة ابنته ، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية

وأضاف سكوبي أن هاري وميجان لم يكونا ليطلقا اسم ليليبت على ابنتهما مالم تدعم الملكة هذه الخطوة.

وأكد البيان أن تقرير "بي بي سي" عار تماما من الصحة، وجاء فيه" الدوق تحدث مع أسرته قبل الاعلان عن اسم ابنته، وفي الحقيقة جدته كانت أول فرد من الأسرة يقوم بالاتصال به".

وأضاف "خلال المحادثة، أعرب عن أمله في إطلاق اسم ليليبت على ابنته تيمنا بجدته. إذا لم تكن وافقت على هذا الطلب، لم يكن ليستخدم هذا الاسم".

وتصاعدت الأمور بعد ذلك، وهدد هاري باتخاذ إجراء قانوني ضد "بي بي سي" من خلال شركة شيلينجز القانونية.

وكان دوق ودوقة ساسكس قد استقبلا طفلتهما صباح الجمعة الماضية، قبل أن يعلنا عن نبأ الولادة الأحد الماضي. وقد أطلقا عليها اسم ليليبت ديانا مونتباتن وندسور