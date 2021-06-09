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مهرجان برلين السينمائي الدولي يطلق النسخة الصيفية من فعالياته اليوم

برلين (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 10:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 10:46 ص

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الصيفية من مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله).

وتنطلق الفعاليات في جزيرة المتاحف بعرض فيلم "الموريتاني" الذي تلعب فيه الممثلة الأمريكية، جودي فوستر، دور محامية تساعد معتقل في جوانتانامو في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وبسبب جائحة كورونا، تم تقسيم المهرجان إلى قسمين، حيث قام الخبراء في الجزء الأول في مارس الماضي بمشاهدة الأفلام عبر الإنترنت. والآن سيُجرى عرض الأفلام أمام الجماهير في ساحات مفتوحة.

وتم تخصيص60 ألف تذكرة لمشاهدة عروض المهرجان.

ومهرجان "برليناله" من أكبر المهرجانات السينمائية في العالم، إضافة إلى كان والبندقية.


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