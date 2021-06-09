ماليزيا تطعم العاملين في القطاعات الاقتصادية الحيوية اعتبارا من 16 يونيو

ذكر وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، خيري جمال الدين، أن بلاده ستبدأ تطعيم العمال، في قطاعات اقتصادية رئيسية، لاسيما هؤلاء الذين يعملون خلال الإغلاق، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وتشمل تلك القطاعات الحيوية الصناعات التحويلية والصادرات والمرافق والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة.



وسيبدأ التطعيم للصناعات في 16 يونيو، في مجمع "بينجيرانج انتيجريتيد بتروليوم" التابع لشركة "بتروناس".



وستوزع الحكومة أيضا المزيد من اللقاحات على ولاية سيلانجور، أكثر مراكز الصناعة في البلاد.



ومن المقرر أن تحصل البلاد على 225 ألفا و810 جرعات من لقاح "فايزر" اليوم الأربعاء، و191 ألفا و800 غدا الخميس و26 ألفا و910 بعد غد الجمعة.