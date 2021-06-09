أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء إجمالي 5ر30مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 71ر3 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفا و309.



وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و18 أسبوعا.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.