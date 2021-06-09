قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إنه لم يتم زيادة أسعار اللحوم في منافذ الوزارة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجمعيتي، مؤكدًا أن أسعار اللحوم المجمدة والطازجة لازالت بنفس الثمن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه يتم توفير كميات من اللحوم بالتعاون مع الجانب السوداني، لضخها في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة الصفراء عالميًا ما بترتب عليها زيادة ثمن الأعلاف، ما أدى إلى ظهور ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم البلدي، مضيفًا أنه سيتم تعويض ذلك من خلال العرض بصورة أكبر لتقليل الفجوة بين الأسعار.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الأوقاف لتوفير 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء خلال عيد الأضحى، فضلًا عن أنه ستتاح نفس الكمية في المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى توفير الخراف الحية المستوردة من السودان، أو المدبوحة والتي يتم دراسة ثمنها حاليًا.

ولفت إلى التعاون مع وزارة الزارعة لتحقيق اكتفاء بنسبة 97% من الدواجن، موضحًا أنه بالتنسيق مع الخدمة الوطنية وكل المنتجين للأسماك يتم توفير سمك البلطي بأقل من 28 جنيهًا، والبوري نحو 35 جنيهًا.