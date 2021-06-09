القوى العاملة: السعودية تمدد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارجها

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية يفيد بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي إطار جهود حكومة المملكة العربية السعودية للتعامل مع آثار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التمديد يشمل تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة ليكون إلى تاريخ 31 يوليو 2021.

من جهته، قال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن التمديد يقتصر على الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها والمعلنة بتاريخ 2 فبراير 2021، مشيرا إلى أن التمديد خاص بالمقيمين حاملي تأشيرات الزيارة الموجودين في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي الفيروس فيها، علما بأن التمديد سيكون آليا دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات ودون دفع أي رسوم أو مقابل مالي.

وأضاف أن هذا القرار يعتبر من أهم القرارات الإيجابية والتي ينتظرها كثير من العاملين المصريين بالسعودية والمتواجدين حاليا بمصر ويخشون من انتهاء فترة تأشيرة الخروج والعودة دون القدرة على العودة إلى المملكة العربية السعودية؛ ما قد يعرضهم فقدان عملهم بالمملكة والحرمان من دخول المملكة لمدة 3 سنوات.

وأوضح أن كل ذلك يساعد في تخفيف الشكاوى الناتجة عن انتهاء تأشيرات أو إقامة العاملين المصريين ورفض أصحاب الأعمال تجديدها للتهرب من مستحقاتهم المالية بدعوى أنهم غادروا المملكة ولم يعودوا.