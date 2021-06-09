قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، صرحت بأنه يتم حاليًا تحليل المادة الخام للقاح سينوفاك بهيئة الدواء المصرية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن إنتاج لقاح سينوفالك بشركة فاكسيرا سيتم على مراحل، موضحًا أنه بعد مراجعة الجانب الصيني للإنتاج المحلي سيتيح إنتاج اللقاح بصورة كاملة في مصر.



وأشار إلى خضوع جرعات لقاح سينوفاك مرة أخرى للتحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية قبل إتاحته للمواطنين، ليبدأ بعدها توزيعه على مراكز التطعيم، مضيفًا أن بدء تداوله سيكون في شهر يوليو المقبل.



وجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت إنتاج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا «سينوفاك» بعد تصنيعها في مصر بنهاية شهر يونيه الجاري، وذلك بالتزامن مع حصول لقاح سينوفاك على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

