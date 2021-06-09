قالت الفنانة ليلى علوي، إن فيلم الجديد «ماما حامل» يعتمد على كوميديا الموقف التي تنال تصديقًا لدى المشاهد، دون الاعتماد على ترديد الإفيهات.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء الثلاثاء، أن الفيلم جاء في إطار كوميدي اجتماعي، مؤكدة أنها لم تتردد في قبول الفيلم، وأنها أرادت الظهور بشكل غير متوقع.

وأوضحت أنها لم تشعر بأي اختلاف وهي تعمل مع الجيل الجديد الذي وصفته بـ«اللذيذ»، وخصت بالذكر الفنانين حمدي الميرغني ومحمد سلام، مؤكدة أنها استمتعت كثيرًا بالعمل على معهما.

وتحدثت «ليلى»، عن ظروف التصوير في زمن جائحة كورونا قائلة إنها أبدت التزامًا كاملًا بالإجراءات الاحترازية وتجنبت مصافحة أحد، وداومت على ارتداء الكمامة، متابعة: «كنت بقول دايما يا رب احميني.. الحمد لله لم يُصب أحد بكورونا من فريق عمل الفيلم أو مسلسل ست الهوانم أو الإعلان».

ووجهة ليلى، رسالة إلى الفنان شريف الدسوقي الذي أجرى عملية بتر للقدم، والذي شارك في الفيلم كظهور خاص، قائلة إنه شخصية مميزة للغاية، ولديه موهبة مختلفة وغير معتادة، متمنية له اكتمال الشفاء في أقرب وقت.

«ماما حامل» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وطرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضي، وفي دول الخليج العربي الخميس الماضي.