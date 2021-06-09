مقتل 12 شخصا في هجوم لمسلحي حركة الشباب على قاعدة عسكرية في الصومال

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قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحي حركة الشباب المتشددة على قاعدة عسكرية في الصومال.

وقال القائد /مهد علي/ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عناصر من الجماعة مدججين بالسلاح هاجموا القاعدة الواقعة خارج مدينة بيداوا يوم الأربعاء.

وذكر سكان بيداوا أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار استمر لعدة لساعات.

وقال علي إن جنودا إثيوبيين تابعين لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي تحركوا لمساعدة الجنود الصوماليين ونجحوا أخيرًا في صد المهاجمين.

وأعلنت حركة الشباب من خلال إذاعة الأندلس مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهد الصومال، الذي يمر بأزمة سياسية حادة، اشتباكات بين الفصائل السياسية المختلفة خلال الأشهر الماضية بسبب تأجيل إعادة الانتخابات.

وفر ما بين 60 ألف و 100 ألف شخص من العاصمة مقديشو منذ 25 نيسان/أبريل الماضي هربا من أعمال العنف، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.

وتستغل حركة الشباب الوضع المضطرب لزيادة نفوذها، وشنت هجمات متكررة في البلاد.