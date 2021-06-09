بيركاشاير تشترى حصة قيمتها 500 مليون دولار في شركة نوبنك البرازيلية

وافقت شركة الاستثمار المالي الأمريكية العملاقة بيركشاير هاثاواي، على شراء حصة قيمتها 500 مليون دولار في شركة تكنولوجيا الخدمات المالية البرازيلية نوبنك، بما يجعل القيمة الإجمالية للشركة البرازيلية 30 مليار دولار، بحسب مصدر مطلع.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء إلى أن الشركة البرازيلية تتوسع لتصبح أكبر بنك رقمي مستقل في العالم.

وقالت شركة نوبنك المعروفة رسميا باسم نو باجامينتوس في بيان اليوم الثلاثاء إن صفقة بيركشاير تمثل امتدادا لعملية جمع الأموال التي أطلقتها الشركة البرازيلية في يناير الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجموعة بيركشاير المملوكة للملياردير وارين بافيت لم ترد على طلب التعليق على هذه الأنباء، كما رفضت نوبنك التعليق على القيمة الإجمالية للشركة.

كانت القيمة السوقية للشركة البرازيلية عندما أطلقت عملية لجمع الأموال في 2019 حوالي 4ر10 مليار دولار. وتخدم الشركة حوالي 40 مليون عميبل وبدأت تتوسع خارج البرازيل منذ 2019.

يذكر أن نوبنك التي تساهم فيها شركات كبرى مثل أدفنت إنترناشيونال وتينسنت هولدنجز ليمتد تعتبر شركة ناشئة ناجحة نادرة حيث أسستها سيدة وهي كريستينا جونكويرا. وتقدم الشركة خدمات مصرفية مثل بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الرقمية في البلاد المعروفة بارتفاع رسوم الخدمات المصرفية التقليدية فيها، ونقص هذه الخدمات أو غيابها في أجزاء عديدة منها.