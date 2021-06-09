رئيس شرق الإسكندرية يقود حملة لرفع كفاءة وتجميل الكورنيش

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قاد رئيس شرق الإسكندرية، محارب هيلع حملة صباحية، اليوم الأربعاء، لرفع كفاءة المسطحات الخضراء وأعمال التشجير على طول كورنيش المدينة استعدادا لقدوم المصطافين.

وتم خلال الحملة التي تمت بالتنسيق مع عادل جابر رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، تفقد أعمال رفع كفاءة البرجولات الخشبية على طريق الكورنيش، فضلًا عن أعمال صيانة ورفع كفاءة سور الكورنيش.

كما وجه رئيس حي شرق إدارة الطرق بالحي رفع كفاءة النظافة، ودهان البلورات بالجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية، تجميلًا للشكل العام لطريق الكورنيش.

وتم وضع زراعات جديدة بالجزر الوسطى والأرصفة الجانبية.