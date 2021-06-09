 فيديو.. مصلحة الجمارك: تطبيق منظومة التسجيل المسبق لبيانات الشحنة بداية من يوليو - بوابة الشروق
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فيديو.. مصلحة الجمارك: تطبيق منظومة التسجيل المسبق لبيانات الشحنة بداية من يوليو

الجمارك المصرية
الجمارك المصرية
أمل محمود
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 3:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 3:10 ص

قال محمد جمعة، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إن الدولة حاليًا تتجه إلى التحول الرقمي، لهذا يتم تطبيقه في منظومة الجمارك باعتبارها حلقة من حلقات العملية التجارية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «لقمة عيش» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق منظومة «aci» والتي تعني التسجيل المسبق لبيانات الشحنة بداية من يوليو المقبل، ذاكرًا أن المستورد سيسجل نفسه على منصة «نافذة» ليصبح لديه حسابًا وتوقيعًا إلكترونيًا للتعامل مع كل الشحنات من خلاله.
وأوضح أن المستورد عليه التوجه في البداية إلى مصلحة الجمارك لإعطاء تفويض حفظًا للمسؤوليات، موضحًا أن منصة «نافذة» تتيح تسجيل بيانات الشحنة قبل استيرادها.
وأوضح أن المستورد سيسجل حسابًا خاصًا بشركته على المنصة من خلال إضافة الإسم ورقم السجل التجاري والعنوان والرقم الضريبي، مضيفًا أن تلك المنظومة الجديدة تتيح التعرف على البضائع لمنع دخول غير المسموح بها.

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