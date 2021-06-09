 النمسا تدين حادث الاعتداء العنصري على أسرة مسلمة في كندا - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يونيو 2021 2:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

النمسا تدين حادث الاعتداء العنصري على أسرة مسلمة في كندا

علم كندا
علم كندا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 1:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 1:39 م

أدانت النمسا اليوم الأربعاء، حادث الاعتداء العنصري على أسرة مسلمة في كندا.

وقال كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن هذا الحادث هو هجوم إرهابي مقيت وتم بدوافع عنصرية وتسبب في مقتل أربعة أشخاص.

وأضاف نيهمر أن التطرف، بغض النظر عما إذا كان بدوافع سياسية أو دينية، لا مكان له في مجتمع ديمقراطي، مشيرا إلى وقوف النمسا جنبًا إلى جنب مع كل دولة تتخذ إجراءات حازمة ضد الإرهاب والتطرف.

ولفت الوزير إلى أن الشرطة النمساوية تراقب عن كثب هذه التطورات وتتخذ باستمرار إجراءات ضد أي شكل من أشكال التطرف.

يشار إلى أن الحادث وقع مساء الأحد الماضي في مدينة لندن الكندية غير البعيدة عن تورونتو عندما دهس شاب يقود شاحنته الصغيرة عمدا خمسة أشخاص على الرصيف وهرب ولكنه اعتقل فيما بعد على بعد سبعة كيلومترات من موقع الجريمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك