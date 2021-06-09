رئيس وزراء تايوان يعتذر عن إخفاق الحكومة في التعامل مع جائحة كورونا

قدم رئيس وزراء تايوان سو تسينج شانج اعتذاره للمرة الثانية خلال يومين، في ظل تعرض الحكومة لضغوط متزايدة بسبب إخفاقها في التعامل مع جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس الوزراء أعرب عن أسفه، في الوقت الذي واجه فيه هو والوزراء في حكومته ، بما في ذلك وزير الصحة تشين شيه شونج اسئلة من أعضاء البرلمان في تايبيه بشأن تفشي فيروس كورونا اليوم الأربعاء.

وقال سو " أعرب عن أسفى لكل روح فُقدت. في ظل تضرر مواطنينا من هذا التفشي الآن ، تعرب الحكومة عن أسفها الشديد أنها لم ترعاهم بصورة كاملة، وأعتذر أنا والوزير تشين عن ذلك".

وكانت حكومة تايوان قد حظيت بإشادات في الداخل والخارج لاتخاذها إجراءات سريعة في المراحل الأولى من تفش فيروس كورونا جعلت الجزيرة خالية من حالات الاصابة طوال عام 2020 وخلال الأشهر الأولى من هذا العام، ولكن إدارة الرئيسة تساي انج وين تتعرض لانتقادات متزايدة بعدما كشف ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس ضعف استعدادت الحكومة.

وقد حصلت حكومة تايوان حتى الآن على نحو مليوني جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، أي ما يكفي لتطعيم أقل من 5% من تعداد سكانها البالغ عددهم 23.5 مليون نسمة.

وكان إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في تايون يبلغ 87 حالة إصابة محلية والوفيات 12 حالة فقط حتى 30 أبريل الماضي.

ومنذ ذلك الحين، سجلت السلطات الصحية أكثر من 10 آلاف حالة إصابة محلية ونحو 300 حالة وفاة.