قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق تم إنشائه عام 2008، موضحًا أن حجم مصروفاته حتى عام 2014 يصل على 652 مليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مصروفات الصندوق منذ عام 2014 حتى عام الآن تصل إلى 32 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة وسيتم الوصول إلى 40 مليار جنيه بنهاية المشروع.

وأوضح أن تكلفة تطوير المناطق غير المخططة تصل إلى 318 مليار جنيه، مضيفًا أن المناطق غير الأمنة تصل إلى 357 منطقة بـ 200 ألف وحدة في البداية تم زيادتها إلى 240 ألف وحدة بعد إضافة بعض المناطق العشوائية المحيطة بها، بتكلفة بلغت 40 مليار جنيه.

وذكر أنه تم الانتهاء من تطوير 315 منطقة غير أمنة بـ 195 ألف وحدة، ليتم الانتهاء بالكامل من المناطق غير الأمنة خلال الشهرين المقبلين، مشيرًا إلى التوسع في تطوير منطقة سور مجرى العيون من 750 وحدة إلى ألفي وحدة.

وأشار إلى أن مصر على رأس دول العالم في تطوير العشوائيات، متابعًا: «إحدى الدول الكبرى خطتها الخمسية هي مشروع الأسمرات فقط».

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من 53 منطقة بمساحة 4600 فدان بتكلفة تبلغ 900 مليزن جنيه، ذاكرًا أنه جاري العمل في 79 بمساحة 6900 فدان بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

وأفاد بأن الدولة بها 1105 سوقًا عشوائيًا بـ 306 ألف وحدة نشاط، مخطط الانتهاء منها حتى عام 2030 بتكلفة 44 مليار جنيه، لافتًا إلى الانتهاء من تطوير 20 سوقًا.

واستطرد أن مشروع تطوير عواصم المحافظات يستهدف 500ألف وحدة بتكلفة 250 مليار جنيه، مشيرًا إلى البدء فيها حاليًا في مرحلة عاجلة مدتها عامين ونصف تضم 32 مشروعًا بـ 100 ألف وحدة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

