محافظ بورسعيد يستقبل سفير فيتنام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سفير دولة فيتنام لدى مصر تران ثانه كونج على رأس وفد مرافق معه بديوان عام محافظة بورسعيد؛ وذلك ضمن زيارته للمحافظة، في إطار دعم وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة ودولة فيتنام وتبادل مزيد من الخبرات في مختلف المجالات وخاصة مجال الثروة السمكية والاستفادة من خبرات دولة فيتنام فى هذا المجال، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بسفير جمهورية فيتنام لدى مصر، مستعرضا عدد من المشروعات القومية والصناعية والاقتصادية، التي تشهدها المحافظة مؤخرا.

كما أهدى محافظ بورسعيد، درع المحافظة لسفير جمهورية فيتنام لدى مصر في إطار دعم العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم قصير يتضمن إنجازات محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة ، ومن جانبه ، أشاد سفير جمهورية فيتنام لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد.

وأكد على ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصري، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية في عدد من المجالات.