الإنتاج الحربي تدعو الشركات البرازيلية للمشاركة بمعرض السلاح الدولي EDEX 2021

وجهت وزارة الإنتاج الحربي، الدعوة إلى الشركات البرازيلية للمشاركة في معرض السلاح الدولي "EDEX 2021" المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب محمد صلاح الدين، سكرتير المنتجات الدفاعية بوزارة الدفاع البرازيلية ماركوس ديجوت والوفد المرافق، حيث تمت مناقشة محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك، بحضور رئيس القطاعات الفنية صلاح سليمان جمبلاط، ورئيس قطاعات سلاسل الإمداد طارق بكر ورئيس قطاع التعاون الدولى أمجد فريد.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين في ظل التقارب في وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين والتي تشهد تطورا في دفع العلاقات الثنائية في الوقت الراهن.

وشهد اللقاء مناقشة موضوعات التعاون التي يمكن التعاون بها مع الشركات البرازيلية العاملة في مجالات التصنيع العسكري والمدني وخاصة تصنيع أسطوانات الغاز "CNG" للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وخط إصلاح وعمرة محركات "MWM".

كما تم الاتفاق على قيام وفد من وزارة الدفاع البرازيلية بزيارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.