تقرير: اجتماع وزاري خليجي ـ يمني في الرياض الأسبوع المقبل

أفادت مصادر خليجية بأن اجتماعاً وزارياً خليجياً يمنياً سيعقد الأسبوع المقبل لمناقشة التعاون بين الجانبين، وبحث مواصلة دعم المجلس لليمن خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الوزاري الخليجي اليمني سيعقد في الرياض، الأربعاء المقبل، على هامش اجتماعات الدورة 148 للمجلس الوزاري الخليجي.

وحسب المصادر، فإن التحضيرات جارية على قدم وساق للاجتماع الذي يعد العاشر بين الجانبين. ولم تعط المصادر مزيداً من التفاصيل حول فحوى الاجتماع المرتقب.

كانت دول الخليج ساهمت بنحو 40% من إجمالي التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر المانحين الذي عُقد في مارس 2021 لتمويل خطة الاستجابة لجهود الأمم المتحدة في اليمن.

وتأتي هذه التطورات توازياً مع الجهود الإقليمية والدولية المكثفة لإنهاء الحرب اليمنية.