حمدوك يمتدح جهود دول «الترويكا» في إحلال السلام ودعم عملية الانتقال بالسودان

امتدح رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، جهود دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، في إحلال السلام ودعم عملية الانتقال الديمقراطي بالسودان.

جاء ذلك خلال استقبال حمدوك، المبعوث الأمريكي دونالد بوث، ومبعوث المملكة المتحدة بوب فيرويدز، والمبعوث النرويجي إندري ستيانسن، وذلك بحضور القائمة بأعمال سفارة النرويج لدى السودان جوليان رايلي.

ورحب رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بانضمام دول الترويكا كشهود إلى اتفاق جوبا لسلام السودان، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في إنجاح عملية تنفيذ اتفاق السلام.

وأكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بالعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق سلام جوبا، مشيرا إلى جهود الحكومة في استكمال ملف السلام من خلال المفاوضات الجارية حاليا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والحوار مع حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.

وجدد المبعوثون الدوليون لدول الترويكا التزام دولهم بدعم مسيرة السلام في السودان، داعين الحكومة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما دعوا الحكومة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.