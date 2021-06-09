 حملة لإزالة الإشغالات بحى الضواحى في بورسعيد.. والغضبان يتوعد المخالفين - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يونيو 2021 8:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

حملة لإزالة الإشغالات بحى الضواحى في بورسعيد.. والغضبان يتوعد المخالفين

محسن عشري
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 8:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 8:01 م

شن حى الضواحى في بورسعيد، برئاسة اللواء أحمد قاسم، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة الأمل الجديد.

وقال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى تصريحات صحفية، إن الحملة استهدفت إزالة جميع الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تم هدم وإزالة عدد من التحويطات الحديدية حول بلكونات الطوابق الأرضية للعمارات والمبانى العشوائية الخارجة عن خط التنظيم، إلى جانب إزالة عدد من الأكشاك والبتارين غير المرخصة.

وأكد المحافظ استمرار الحفاظ على هذه المناطق السكنية من التشوهات التى يقوم بها بعض المواطنين من أجل منفعته الذاتية فقط، مشددا على أنه سيتم إزالة جميع مخالفات الخروج عن خط التنظيم وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات لإعادة الانضباط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك