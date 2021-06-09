شن حى الضواحى في بورسعيد، برئاسة اللواء أحمد قاسم، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة الأمل الجديد.

وقال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى تصريحات صحفية، إن الحملة استهدفت إزالة جميع الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تم هدم وإزالة عدد من التحويطات الحديدية حول بلكونات الطوابق الأرضية للعمارات والمبانى العشوائية الخارجة عن خط التنظيم، إلى جانب إزالة عدد من الأكشاك والبتارين غير المرخصة.

وأكد المحافظ استمرار الحفاظ على هذه المناطق السكنية من التشوهات التى يقوم بها بعض المواطنين من أجل منفعته الذاتية فقط، مشددا على أنه سيتم إزالة جميع مخالفات الخروج عن خط التنظيم وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات لإعادة الانضباط.