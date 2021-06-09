نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان "جلوريا فيتال" الذي وافتها المنية خلال الساعات الماضية.



وذكرت التنسيقية في بيان أمس الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، أن المحطة الأخيرة التي حملت أحلام السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان "جلوريا" كانت هي مصر أرض الكنانة التي ودعت السيدة المحبة لمصر مع ذكريات تدفن بجانبها.



وأضافت: "لم تكن زيارة عادية في حياتها، بل كانت وداعًا أخيرًا، أو كما يقال مسك الختام" .. مشيرة إلى أنها قدمت نموذجا للإرادة والتحدي والوفاء، فبالرغم من مرضها الشديد عبرت نصف العالم هي وأسرتها لتحقيق حلمها لتثبت أن الأحلام والأمنيات ممكنة.



كانت السيدة الأمريكية قد أعربت عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، وحققت تنسيقية شباب الأحزاب حلمها ووجهت لها دعوة لزيارة معالم أرض الكنانة الأثرية والسياحية، وحظيت زيارتها باهتمام واسع بعد إعداد برنامج سياحي متكامل لها.