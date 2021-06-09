 وزير الخارجية البريطاني يدعو رئيس إقليم كردستان لزيارة لندن - بوابة الشروق
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وزير الخارجية البريطاني يدعو رئيس إقليم كردستان لزيارة لندن

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 4:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 4:50 م

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن بلاده تنتظر زيارة رئيس إقليم كردستان العراقي نيجيرفان بارزاني إلى لندن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الذي يزور أربيل حاليًا، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، اليوم، الأربعاء، بأربيل.

وقال رئيس إقليم كردستان العراقي: "نقدر علاقاتنا مع بريطانيا ونشكرهم على دعمهم المستمر للشعب الكردي"، مضيفًا: "كانت تلك بداية مهمة لبناء علاقة دولية ودية، ومنذ ذلك الحين استمرت علاقتنا مع بريطانيا دائمًا".

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