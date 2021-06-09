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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن تفاصيل اتفاقه مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، برئاسة حسين لبيب بشأن تجديد عقود نجوم الفريق.

وقال كارتيرون في حوار أجراه مع موقع النادي الرسمي، عن أنه اتفق مع الإدارة على حسم ملف تجديد عقود اللاعبين أبرزهم أشرف بن شرقي.

وأشار إلى ضرورة انتظام صرف روابت اللاعبين والحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وأن تكون التدعيمات الجديدة على نفس المستوى أو أفضل.

وأضاف أنه لمس رغبة فعلية من الإدارة الحالية في تحقيق الاستقرار للفريق بما يليق باسم ومكانة النادي، خاصة مع الاتفاق على ألا ينضم أي لاعب جديد أقل من مستوى اللاعبين الحاليين.