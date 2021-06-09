حسين لبيب يوضح تفاصيل مفاوضات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تفاصيل مفاوضات تجديد عقد التونسي الدولي فرجاني ساسي نجم خط وسط الفريق.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية إن اللجنة الحالية عندما تسلمت المهمة لم يتسن لها الاجتماع بساسي، لكن محاميه كان قد أرسل إخطارا للنادي بضرورة سداد مستحقاته المتأخرة قبل نهاية الشهر وهو ما تم بالفعل.

وتابع: "اللاعب متواجد حاليا خارج مصر وبالتالي لم يحدث تواصل معه، لكننا تواصلنا مع وكيله بشأن رغبة اللاعب في تجديد العقد ولم يصلنا الرد منه".

وأضاف لبيب أن الإدارة تنتظر عودة ساسي من تونس لحسم الموقف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن النجم التونسي لم يبلغ النادي برغبته في التجديد أو حتى الرحيل، لكن الفريق يضم 30 لاعباً وليس لاعب واحد فقط.