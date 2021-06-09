مسؤول بريطانيا بشأن بريكست يحضر قمة جي 7 وسط استعداد بلاده للضغط

يحضر ديفيد فروست، كبير مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قمة مجموعة السبع الأسبوع الجاري، وفقا لعدة مسؤولين مطلعين على الخطة، في إشارة إلى استعداد الوفد البريطاني لخوض محادثات صعبة بشأن الوضع في أيرلندا الشمالية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجري الفريق البريطاني مناقشات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الاتحاد الأوروبي على هامش القمة في كورنوال بإنجلترا.

وقال أحد المصادر إن وجود فروست يشير إلى أن الاجتماعات يمكن أن تتضمن محادثات مفصلة حول كيفية التعامل مع بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكان فروست كبير مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الآن وزير في مجلس الوزراء، يقدم المشورة لجونسون بشأن أوروبا والتجارة. وامتنع مكتب جونسون عن الإدلاء بأى تصريح فى هذا الشأن.