كفر الشيخ: تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية بنطاق المحافظة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تعديل قرار التخصيص رقم ١٢١١٥ بشأن إنشاء مدرسة عمر شلبي الإعدادية بحوض العمدة بناحية خليج قبلي، في مركز مطوبس من مساحة ١٧٥٠م٢ إلى مساحة ١٧٧٧,٨٣م٢.

وقرر المجلس التنفيذي للمحافظة، تعديل قرار التخصيص رقم ٧٦٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإقامة مجمع إدارات مختلفة إلى إقامة إدارة تعليمية لمدينة سيدي غازي، وتعديل المساحة من ٤٨١م٢ إلى ٤٧٥,٥٥م٢ طبقاً لرفع هيئة الأبنية التعليمية.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء جمال نور الدين، وبحضور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفي متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد أحمد منسي"، وكريم السماحي مشرف التدريب على البرنامج الرئاسي، وياسر خداش مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

كما قرر المجلس على تخصيص مساحة 6 قراريط لإقامة وحدة صحية بحوض البطاط الشرقي، نمرة ٦ بناحية قرية المطارقة، التابعة لقرية الربع، مركز بلطيم، إضافة إلى تخصيص مساحة ٤٣٥٠م٢ أرض فضاء ملك الوحدة المحلية لمدينة مسير، لإنشاء مبنى جديد للوحدة وحملة ميكانيكية ومخازن واستراحة وجراج بمعدات المدينة، ووافق على تغيير مسمى عزبة توفيق خليل التابعة لقرية كفر المرازقة، مركز قلين إلى عزبة حسن جودة.

وأصدر المجلس قرارًا بتعديل قرار التخصيص الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢ ليكون بدون مقابل حق الانتفاع وبدون أي رسوم بالمواقع الأربعة الخاصة بشركة ترانس جاز بمركز ومدينة بلطيم، وتعديل بعض بنود المذكرة المتضمنة إمكانية التنازل عن حق الانتفاع لقطع الأراضي للغير أو نقلها للورثة بمصيف بلطيم طبقاً للمذكرة المعروضة.

وخصص مساحة ٢٥٧٠م٢ الخاصة بالمركز الطبي ببيلا منها ١٣٠٠ م٢ للمركز الطبي + ١٢٧٠م٢ لمشروعات ذات نفع عام تحتاجها الوحدة المحلية ببيلا، كما وافق على استغلال مساحة 5 أفدنة لإقامة خلاطة أسفلته ومعدات وورش وبناء مكاتب بصفة مؤقتة شمال الطريق الدولي الساحلي بحوض بريت الكبارين، زمام جمعية العياش الزراعية، مركز البرلس.

وفى إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بنطاق قرى مركز مطوبس، وافق المجلس على تخصيص مساحة 5 أفدنة و12 قيراطًا لإنشاء محطة معالجة صرف صحي بعزبة الفار التابعة للوحدة المحلية ببني بكار وهي أرض أملاك دولة، وتخصيص مساحة ٦٤٠م٢ لإنشاء محطة رفع بقرية الملاوح التابعة للوحدة المحلية بالبصريات لاستغلالها في إنشاء محطة رفع صحي، وتخصيص مساحة ٤٠٠ م٢ لإنشاء محطة رفع صحي بقرية المنشية القبلية التابعة للوحدة المحلية ببني بكار، وتخصيص مساحة ٥٠٠م٢ لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية جزيرة الفرس التابعة للوحدة المحلية بالبصراط، وتخصيص مساحة ٢٨٦م٢ لإنشاء محطة رفع صحي بقرية خان الجن التابعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء.

وسحب المجلس قرار التخصيص بشأن تخصيص مساحة فدان و١٠ قراريط لإقامة لإقامة كلية شريعة إسلامية وإعادة التخصيص للمنفعة العامة إلى هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة فكرية ومجمع مدارس متميز (ابتدائي إعدادى ثانوي) بإدارة بيلا التعليمية، وخصص قطعة أرض بمساحة ١١٠٠م٢ بمدينة دسوق طريق فوة، لإقامة برج إسكان استثماري عليها بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ،

ووافق المجلس على إطلاق اسم المجند خالد حمدي حامد على المدرسة الثانوية الصناعية الفنية المتقدمة إدارة غرب كفر الشيخ تخليداً لذكراه، ووافق على تجديد قرار التخصيص رقم ١٢٦٠ لسنة ٢٠١٩ لإقامة محطة صرف صحي لقرية الهمة بمركز بيلا.