ماكرون: مستعدون للمساهمة في جهود التوصل لسلام بين إسرائيل والفلسطينيين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده مستعدة للمساهمة في جهود التوصل لسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وبدأ وفدا حركتي «حماس» و«فتح»، جلسات الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصرية في القاهرة، لبحث إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى تهدئة طويلة الأجل بين «حماس» وإسرائيل، وإبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بينهما.

كما تبحث الجلسات إجراء الانتخابات الفلسطينية التي تم تأجيلها، وتشكيل حكومة وحدة، وإعادة تنظيم منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك قبل أن ينطلق الحوار الفلسطيني الشامل، السبت المقبل، بحضور الفصائل الفلسطينية الأخرى التي وجهت لها مصر دعوة رسمية لحضور المباحثات.