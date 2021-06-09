الوكالة السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي

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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدي لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية.