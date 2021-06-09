 الوكالة السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوكالة السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 12:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 12:36 ص

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدي لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية.

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