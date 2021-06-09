رفع 300 طن مخلفات وتركيب وصيانة 145 كشاف إنارة بالمنيا

تابع العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، الأعمال والجهود المبذولة على أرض الواقع بقرى وأحياء المنيا، لرفع كفاءة العمل.

وشدد أبو كريشة على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم رفع ٣٠٠ طن من المخلفات الصلبة، وتركيب وصيانة ١٤٥ كشاف إنارة وشد أسلاك بطول ٧٧٠م أهم الأعمال ببني أحمد الغربية مركز المنيا خلال مايو ٢٠٢١م.

وأفاد هشام الضوي، رئيس قرية بني أحمد الغربية، بأنه خلال شهر مايو المنصرم قام قسم البيئة بالقرية برفع ما يقارب من ٣٠٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وفي قطاع الإنارة تم تركيب ٦٤ كشاف ولمبة ليد جديدة وصيانة ٨١ أخرى وشد أسلاك بطول ٧٧٠م لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية والتوابع؛ لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا، وكذلك الحفاظ على سلامة المواطنين من السرقات والسير في طريق أمن ومضيئة.