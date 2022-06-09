نائب المستشار الألماني يسعى إلى تسهيل قدوم اللاجئين ذوي التعليم المناسب للعمل

صرح روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة الأدرنية عمان اليوم الخميس بأنه سيسعى من أجل تسهيل قدوم اللاجئين ذوي التعليم المناسب للعمل في بلاده.

وفي ختام جولته في الشرق الأوسط التي استغرقت أربعة أيام، قال هابيك الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ:" من الواضح أننا لدينا حاجة هائلة للكوادر الفنية والأيدي العاملة".

كان السياسي الذي ينتمي لحزب الخضر زار في وقت سابق مخيم اللاجئين بمدينة الأزرق بالأردن الذي يؤوي نحو 40 ألف لاجئ أكثر من نصفهم من الأطفال المراهقين.

يذكر أن الإمكانيات المتاحة أمام اللاجئين للعمل تعد محدودة للغاية في الأردن الذي يؤوي ثاني أكبر حصة من اللاجئين بعد لبنان قياسا إلى عدد سكان كل بلد.

وقال هابيك إن الأطفال هناك يفتقرون إلى وجود أفق مستقبلي ملموس وأضاف أنه يجب النظر فيما إذا كانت ألمانيا تستطيع أن تقدم إسهاما " في إمكانية حصول هؤلاء الأطفال على فرصة وربما ذويهم أيضا للعثور عن طريق التعليم على مهنة خارج المخيم وربما للعثور على مهنة في ألمانيا".

وتابع هابيك أن برامج الإيواء المخصصة للاجئين يمكنها أن تكون فرصة لذلك بطبيعة الحال " لكنني اود أن أتجاوز هذا الموضع وانظر فيما إذا كان من الممكن دعم التعليم هنا بحيث يمكننا أن نحضر الناس الذين لديهم تعليم أولي إلى ألمانيا".