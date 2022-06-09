ارتفاع واردات الصين من النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 4 أشهر

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع واردات الصين من النفط الخام خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر، في أعقاب الزيادة في إمدادات الخام القادمة من روسيا، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال عامين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات حكومية صينية القول إن إجمالي الواردات بلغت خلال الشهر الماضي 83ر45 مليون طن، بما يعادل 84ر10 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني/يناير الماضي. كما زادت الواردات بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق.

وزادت واردات الصين من النفط الروسي عبر ناقلات النفط خلال الشهر الماضي إلى 16ر1 مليون برميل يوميا مقابل 08ر1 مليون برميل يوميا خلال أبريل الماضي، بحسب إيما لي المحللة في شركة تحليل بيانات النقل البحري فورتيكسا.

في الوقت نفسه، بلغت واردات الصين من النفطين الإيراني والفنزويلي خلال الشهر الماضي 16ر1 مليون برميل يوميا بحسب شركة كبلر تشاينا.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع واردات الصين من النفط الخام خلال الشهور المقبلة بعد تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.