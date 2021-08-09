السعودية تعلن ضوابط الموسم الحالي للحج والعمرة وطرق الحجز الآمنة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية هشام سعيد اليوم الخميس، إن هناك عدة ضوابط للحج هذا العام، تم اتخاذها بعد اجتماعات مع الجهات المعنية وذلك لضمان صحة وأمن الحجاج.

وأضاف سعيد خلال مداخلته في قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم الخميس أنه يتعين أن يكون الحاج من الفئات العمرية أقل من 65 عامًا ميلادياً، وأن يكون استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا في المملكة.

وقال إن الأولوية ستكون لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج، لإعطاء فرصة لأكبر قطاع من المسلمين حول العالم، مشيرا إلى أن هناك طريقتين فقط لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرحة وهي الموقع الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا.

وكانت السعودية أعلنت في التاسع من الشهر الماضي أنها ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء مناسك الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، وذلك في زيادة كبيرة لأعداد الأشخاص المسموح لهم بأداء المناسك بعد عامين من القيود الصارمة بسبب فيروس كورونا.