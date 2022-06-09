حالات الأطفال المصابين بكورونا تتجاوز إصابات كبار السن لأول مرة في جنوب أفريقيا

قالت شركة ديسكفري هيلث، أكبر شركة للتأمين في جنوب أفريقيا، إن عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا أقل من تسعة أعوام الذين يحتاجون لدخول المستشفى تجاوز عدد المرضى الذين يبلغون من العمر أكثر من 80 عاما لأول مرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الشركة قالت في بيان مفصل حول نتيجة دراسة لعملائها إن خلال الموجة الخامسة لتفش فيروس كورونا من 13 أبريل حتى 27 مايو الماضيين، أن 17% من حالات المصابة بفيروس كورونا التي تدخل المستشفى من الأطفال في هذه الفئة العمرية.

وتتجاوز هذه النسبة عدد المرضى بالفيروس الذين دخلوا المستشفى من الفئة الأعلى من 80 عاما بواقع خمس نقاط مئوية.

وتمثل هذه البيانات تغيرا مقارنة بموجات التفشي السابقة، عندما كان عدد الأطفال المصابين بالفيروس الذين يحتاجون دخول المستشفى منخفضا للغاية.

وقال ريان نواش المدير التنفيذي للشركة: "بيانات الشركة أظهرت معدلات منخفضة لدخول المستشفيات للمصابين بكورونا خلال الموجات الثلاثة السابقة"، مضيفا " هذه الصورة تغيرت خلال الأشهر الأخيرة".

ويشار إلى أن سبب اندلاع أول ثلاث موجات تفش في جنوب أفريقيا يرجع إلى السلالة الأصلية من الفيروس بيتا ودلتا على التوالي.

وتسبب في الموجة الرابعة انتشار سلالة أوميكرون، في حين أن الموجة الخامسة ترجع إلى تفشي سلالات فرعية من أوميكرون.