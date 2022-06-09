علقت مويرا تلاجالي، زوجة ووكيلة أعمال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على الأنباء التي تتردد بشأن تغيير كابيلو رانجوجا، مدرب الأحمال، في الجهاز الفني للأحمر، وإمكانية إضافة عنصر جديد.

وتصاعد الضغط على موسيماني في الآونة الأخيرة، بعدما خسر الأهلي أمام الوداد البيضاوي في نهائي دوري الأبطال بالمغرب، وكانت تلك هي المباراة النهائية الثالثة على التوالي للجنوب إفريقي مع المارد الأحمر.

وعقد محمود الخطيب، اجتماعًا مع موسيماني، الثلاثاء، بحضور لمناقشة بعض الأمور الإدارية والفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، وحسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط التي تضم كلًّا من محسن صالح وزكريا ناصف.

وقالت مويرا عبر قناة "Newzroom Afrika": «لا أعلم شيء عن ذلك، لقد قرأت ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ليس لدي معلومة مؤكدة، لننتظر حتى اجتماع السبت ونرى، هل سيتم تغيير مدرب الأحمال أم لا».

وأضافت: «علينا احترام النادي الآن، لو رأى النادي أن عليه تغيير المعد البدني أو إضافة عنصر جديد للجهاز الفني وأن الطاقم الحالي ليس جيد بما يكفي».

وأوضحت: «سيتم إبلاغنا وبعد ذلك سنرى معه كيف ستسير الأمور للموافقة أو الرفض على ذلك».

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره المصري بالسلوم، الأحد 12 يونيو الجاري، على ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، ومن بعده يواجه الأهلي نظيره إيسترن كومباني، يوم 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.