محافظ المنيا يُكلف نائبه بمتابعة منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة

أبوزيد: الانتهاء من مراجعة الرخص السابقة بلجنة 383 من قبل التفتيش الهندسي



كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بعقد اجتماع لمناقشة أعمال لجنتي 129/383 لسنة 2021، بشأن ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة كافة تراخيص البناء السابق إصدارها والتي شرعت أو لم تشرع في التنفيذ، وتم مراجعتها من قبل التفتيش الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.

من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعا، بحضور المستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة، ومحمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية، وأعضاء اللجان المشار إليها.

استعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع بيان رخص البناء بنطاق المحافظة ضمن منظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومتابعة التراخيص الصادرة ومراجعتها، حيث تم الانتهاء من مراجعة الرخص السابقة من قبل التفتيش الفني والهندسي ضمن أعمال اللجنة 383 الخاصة بمناقشة تراخيص البناء.

كما استمعت اللجنة، إلى بعض الحالات لرخص تم إصدارها ومتوقفة بحضور مالكي الرخصة لمناقشتهم حول أعمال البناء والبت في قرار استئناف الرخص.

وطالب نائب المحافظ، بسرعة البت في القرارات وضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية بمساعدة المواطنين، وتسهيل كافة العقبات الخاصة بالمنظومة، مؤكداً أن الجميع يعمل على تحقيق مصلحة المواطن.