العاملون بشركة رايان إير يعتزمون تنظيم إضراب هذا الصيف

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من المحتمل أن يقوم أفراد طواقم شركة رايان إير الايرلندية بالاضراب عن العمل هذا الصيف في عدة دول أوروبية، عقب انهيار مباحثات مع نقابتي عمال إسبانيتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ممثل لنقابة طواقم العمل في الطائرات القول إن الخلاف بشأن قضايا، من بينها الاجازات بدون مرتب" لا يترك خيارا" إلا للدعوة للاضراب.

وأضاف" نحن ننسق مع نظرائنا الأوروبيين".

وانضمت النقابة لنقابة إسبانية أخرى مع نقابات عمالية أخرى في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال للاعداد لإضراب واسع النطاق إذا لم تشارك شركة رايان إير في المباحثات.

وقالت رايان إير اليوم " نحن لا نتوقع اضطرابا واسع النطاق هذا الصيف".

وأضافت" نحن نعتقد أن أي إضراب يتم الدعوة له لن يحظى بدعم أطقم عمل الطائرات الإسبانية".