الإمارات تؤكد التزامها بضمان إمدادات موثوقة من النفط إلى كوريا الجنوبية

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التزام بلاده بضمان إمدادات موثوقة ومستقرة من النفط الخام والبتروكياويات والمنتجات المكررة إلى كوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال عقد الوزير الجابر في زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية، عددا من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات كورية ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية ودفع فرص النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس.

وأكد الوزير الجابر حرص الدولة على تعزيز علاقتها الاستراتيجية المتميزة مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والصناعة والطاقة المتجددة وجهود الحد من الانبعاثات وإيجاد الحلول للتحديات المناخية.

وأعرب عن تطلعه لترسيخ علاقت ثنائية في مجالات سلسلة القيمة لقطاعي الطاقة والصناعة، واغتنام الفرص الاستثمارية التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة، ودفع جهود العمل المناخي لتحقيق منافع متبادلة لكلا الجانبين".

وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع ممثلي القطاع الحكومي والخاص ركزت على بحث فرص التعاون الصناعي وإنتاج وقود الهيدروجين وجهود الحد من الانبعاثات وإيجاد حلول للتحديات المناخية، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في عام 2023.

كما تناولت اللقاءات التعاون في مجالات تطوير واستكشاف وإنتاج النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في أبوظبي، بالإضافة للفرص التي تتيحها "منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية" في الرويس.

وفي إطار التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، وقعّت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "كيبكو" مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع طاقة الرياح البحرية، بما في ذلك المشاريع القائمة حالياً أو التي تخطط شركة "كيبكو" لتنفيذها في مجال طاقة الرياح البحرية ومشاريع "مصدر" العالمية للطاقة المتجددة.

كما ستقوم الشركتان بتقييم فرص التعاون المتاحة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا بطاريات تخزين الطاقة، وتداول وتجارة منتجات الطاقة.