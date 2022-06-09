البرلمان الجزائري: ننتهج مقاربة سلمية تعتمد على الحوار لحل الأزمات

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى بالبرلمان) محمد هاني أن بلاده تنتهج مقاربة سلمية لحل الأزمات تعتمد على الحوار والمفاوضات، مجددا الدعوة إلى توحيد المعايير الدولية في التعامل مع الأزمات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان لسفيرة النمسا لدى الجزائر كرستين موزر.

وأوضح المجلس، في بيان، أنه تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية التي تربط الجزائر والنمسا والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما لاسيما في مجالات الصناعة، التجارة، السياحة، الزراعة والاستثمار، وكذلك الطاقات المتجددة.

من جهتها، أكدت السفيرة النمساوية على وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، وهو ما يؤهلهما لاغتنام فرص الشراكة والتبادل في الكثير من المجالات مثل الثقافة التي تعد رافدا مهما من روافد التعاون.