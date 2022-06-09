تراجع أرباح شركة تيت آند لايل البريطانية الغذائية للسنة المالية 2022

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ذكرت شركة تيت آند لايل البريطانية المتخصصة في مكونات المأكولات والمشروبات، إن أرباحها للعام المالي 2022 قبل خصم الضريبة تراجعت بنسبة 54% لتصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني (52.6 مليون دولار) من 90 مليون جنيه إسترليني العام السابق.

وكانت الأرباح للسهم 50.2 بنس، بتراجع نسبته 7% من 53.8 بنس قبل عام.

ووصلت الأرباح للسهم على أساس العمليات المتواصلة 5.5 بنس بتراجع من 71% من 19.1 بنس العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الضريبة 145 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ 134 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

ووصلت الأرباح المعدلة للسهم 56 بنسا مقارنة بـ 61.2 بنس العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة للسهم من العمليات المتواصلة 24.9 بنس مقارنة بـ 25.2 بنس قبل عام.

وزادت العائدات بواقع 14% لتصل إلى 1.38 مليار جنيه إسترليني من 1.21 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.

وارتفعت العائدات المعدلة بواقع 18%.

ويوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية لعام 2022 بواقع 12.8 بنس بتراجع من 22 بنسا للسهم العام الماضي.

وهذا يجعل توزيع الأرباح للعام بأكمله يصل إلى 21.8 بنس للسهم بانخفاض من 30.8 بنس العام الماضي.