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السعودية تعلن استلام 200 ألف طن قمح محلي خلال الشهرين الماضيين

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 8:37 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 8:37 م

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الخميس، استلام 200 ألف طن من القمح من مزارعين محليين خلال الشهرين الماضيين من أصل 800 ألف طن مستهدفة خلال موسم الحصاد لعام 2022، حسبما أفادت قناة "العربية" السعودية.

وكانت المؤسسة أعلنت عن ترسية الدفعة الأولى من شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، حيث فازت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" بتوريد كمية 240 ألف طن، موزعة على 4 بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة أغسطس - أكتوبر 2022، وسيتم ترسية الدفعات التالية خلال الفترة المحدد لها حتى نهاية يوليو المقبل.

كما أعلنت المؤسسة الاثنين الماضي صرف مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 2022 وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 49 مليونا و884 ألفا و609 ريالات ، لصافي كمية 627ر30 طنًا، وذلك لعدد 134 مزارعًا.

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