 مواطنو بريطانيا خسروا حقهم في المشاركة بانتخابات البلدية بالاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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مواطنو بريطانيا خسروا حقهم في المشاركة بانتخابات البلدية بالاتحاد الأوروبي

(د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 12:39 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 12:39 م

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، بأن المغتربين البريطانيين خسروا حقهم في المشاركة في انتخابات البلدية في دول الاتحاد الأوروبي بعدما خرجت المملكة المتحدة من التكتل (بريكست) في 2020.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان إن المواطنين البريطانيين "لم يعودوا يتمتعون بوضع مواطن من الاتحاد، ولا بالحق تحديدا في التصويت والمشاركة كمرشح في انتخابات البلدية في الدولة العضو التي يقيمون فيها".

ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقيمون في دولة أخرى بالتكتل المشاركة في انتخابات البلدية.

وأوضحت محكمة العدل الأوروبية أن خسارة حق التصويت أو المنافسة "هي نتيجة تلقائية للقرار السيادي الوحيد الذي اتخذته المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

والغرض من حكم اليوم هو استيضاح شكوى مقدمة من امرأة بريطانية تقيم في فرنسا منذ 1984.

وبعد البريكست، مُنعت من التصويت في انتخابات البلدية الفرنسية التي أجريت في مارس 2020.

وكتبت محكمة العدل الأوروبية في البيان أنه نظرا لأن المدعية عاشت في الخارج لأكثر من 15 عاما فقد خسرت أيضا الحق في المشاركة في الانتخابات البريطانية بموجب القانون الوطني.


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