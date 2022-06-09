الصحة العالمية: أكثر من 1000 إصابة بجدري القرود في 29 دولة لا يتوطن فيها المرض

قالت الدكتورة شذى محمد المسؤولة الطبية للوقاية من مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنّ أكثر من 1000 حالة إصابة بجدري القرود في 29 دولة لا يتوطن فيها المرض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن 14 حالة من بين الـ1000 حالة تم تسجيلها في دولتين بإقليم شرق المتوسط، هما الإمارات والمغرب.

وأوضحت أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى العلاج اللازم دون أن يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن.

ونوهت بأنّ المرض موجود ومعروف منذ فترة طويلة ويعود لعام 1970، ومتوطن في أكثر من عشر دول في وسط وغرب إفريقيا لكن الجديد حاليا هو انتشار المرض في دول لم يكن من المعروف انتشار المرض فيها.

وأكّدت أن هذا الأمر يمثل سابقة تستدعي على كل الجهات الصحية أن تتقصى وتتحرى أسباب انتشار المرض حاليا.