وزيرة خارجية تنزانيا: المصريون متقدمون في مجال تكنولوجيا المعلومات

قالت وزيرة الخارجية التنزانية ليبراتا مولا مولا، إن زيارتها إلى القاهرة تستهدف استكشاف مجالات تعاون وآفاق جديدة بين الجانبين، لاسيما النقاط محل الأولوية في قطاع الزراعة والماشية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الخميس، أن المصريين متقدمون في مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحة أن مباحثاتها في مصر تتناول كيفية تعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا، واستخدامها في الزراعة وإنتاج الذرة الصفراء.

وذكرت أن «المباحثات تتطرق إلى تقنيات الري، وكيفية الحفاظ على مصر بلد أخضر»، متابعة: «تطرقنا إلى تقنيات الزراعة والخبرات التي تتمتع بها مصر، وزار خبراء تنزانيون نظراءهم في مصر شهر أغسطس الماضي، للنظر في توسيع التعاون».

وتوجهت بالشكر إلى الحكومة المصرية على تقديم الدعم لبلادها في القطاع الصحي، مضيفة: «هناك الكثير من الفرص والزخم في بوتقة التعاون بين الجانبين، وندعو الشركات المصرية للمشاركة في معرضنا الدولي الهام، الذي يستضيف كل القطاعات من مختلف أنحاء العالم».