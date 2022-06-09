 استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 6:52 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 6:52 م

أعلنت مصادر فلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بجروح اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأن شابا (27 عاما) توفى متأثراً بإصابته الحرجة برصاص إسرائيلي في بلدة حلحول في الخليل.

وبحسب البيان، فإن رصاصة اخترقت بطن الشاب المتوفى، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

وأضاف البيان أن خمسة شبان آخرين أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة بالرصاص الحي، ووصفت حالتهم بالمتوسطة وذلك خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحامه بلدة حلحول.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 64 برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري في ظل توتر ميداني غير مسبوق منذ سنوات.

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