الزراعة تحذر من شراء البطيخ المعرض للشمس: يتعرض لشبه فساد غذائي

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المواطن لا يجب عليه شراء "البطيخ" إذا ما كان معرضًا لأشعة الشمس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنّ الفواكه الصيفية متوفرة في السوق مثل البطيخ والخوخ والعنف بأنواعه والمشمش والجوافة والموز، ولم يتم تلقي أي شكوى منها.

وأشار إلى أنّ البطيخ له خصوصية، فهو أكبر ثمرة فواكه من حيث الحجم، وهو مادة سكرية لحمية به نسبة رطوبة تتعدى الـ90%، وعليها قشرة صمّاء صلبة داكنة.

ولفت إلى أنه بمجرد وضع البطيخ تحت أشعة الشمس المباشرة سترتفع درجة حرارته لأكثر من 45 درجة.

ونوه بأن الطبقة الداكنة على البطيخ "اللون الأخضر" يجذب الحرارة بشكل كبير، ما يؤدي إلى تسخين كبير للمادة اللحمية المزودة بمادة سكرية، ثم تبرد بنهاية اليوم (مع تلاشي أشعة الشمس)، ويعاود السخونة نهارًا، ما يؤدي إلى شبه فساد غذائي.

وأفاد بأن البطيخ في هذه الحالة لا تكون به رائحة أو طعم غريب، إلا أنّ المشكلة أن المستهلك لا يكتفي بكمية بسيطة من التناول، وهو ما قد يصيب بالإسهال والمغص.