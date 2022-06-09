أردوغان ينتقد القواعد الأمريكية في اليونان

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما وصفه بتزايد التواجد العسكري الأمريكي في الجارة اليونان، وأشار إلى أن أنقرة لا تعتقد أن الحشد هدفه فقط التأهب ضد روسيا.

وتشعر تركيا بإحباط متزايد بسبب ما ترى أنه دعم عسكري غربي متنامٍ لليونان، العضو هي الأخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ظل وجود صراع قائم منذ أمد بعيد على الأراضي بين البلدين. وتصاعدت التوترات خلال السنوات الأخيرة، في ظل قيام تركيا بتعبئة قواتها البحرية للمطالبة بحقوق في الموارد الهيدروكربونية المحتملة في منطقة شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أردوغان القول الليلة الماضية، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو: "هناك تسع قواعد أمريكية الآن، تمت إقامتها في اليونان. تمت إقامتها ضد من؟ الجواب الذي يقولونه هو أنها ضد روسيا، ولكن هذا لا يقنعنا".

ومن المقرر أن يحضر أردوغان في وقت لاحق اليوم الخميس، تدريبات عسكرية تركية تقام سنويا على ساحل بحر إيجه.

وتزيد الولايات المتحدة من وصولها إلى القواعد اليونانية منذ قام البلدان بتحديث اتفاقية للتعاون الدفاعي المشترك في أكتوبر الماضي.

كما اتهم أردوغان الولايات المتحدة والدول الأوروبية، دون أن يسميها، بنقل كميات كبيرة من الأسلحة والطائرات والمروحيات إلى اليونان.

وألمح في الوقت نفسه إلى أن هدف الحشد الذي يتحدث عنه قد يكون مواجهة بلاده.