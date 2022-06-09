 بوتين: من المستحيل إحاطة روسيا بسياج ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا - بوابة الشروق
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بوتين: من المستحيل إحاطة روسيا بسياج ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 5:33 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 5:33 م
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من المستحيل إحاطة روسيا بسياج، ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا.

وشدد بوتين - خلال اجتماع عقد، اليوم الخميس، مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة في التكنولوجيا والابتكار والزراعة والقطاع الإبداعي في الاقتصاد، أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - على أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحًا، ولن تكرر البلاد أخطاء الماضي.

وقال بوتين : "من المستحيل إحاطة بلد مثل روسيا بسياج من الخارج. ولن نبني مثل هذا السياج حول أنفسنا"، متحدثًا عن القيود الغربية.

وأشار إلى حقيقة أنه إذا كانت جهة ما تحاول تقييدنا، فإنهم يقيدون أنفسهم، مؤكدًا أن أسعار الأسمدة والطاقة في الغرب ارتفعت نتيجة أخطائهم.

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