سويدية تعمل في وكالة أممية بباكستان تتهم حارس أمن باغتصابها

قالت الشرطة الباكستانية اليوم الخميس، إن سويدية تعمل في إحدى وكالات الأمم المتحدة في إسلام آباد قالت إنها تعرضت للاغتصاب على يد حارس أمن في مقر إقامتها.

وقال المسؤول بالشرطة منير أحمد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن المرأة قالت إن الحارس دخل غرفة نومها خلال الليل، وحاول خنقها واغتصبها عندما فقدت الوعي.

وقال عزمت بهاتي، رجل الشرطة الذي يحقق في الجريمة، إن الشرطة تطارد الحارس الذي هرب.

وتقيم المرأة، التي بدأت العمل في باكستان في شهر يناير الماضي، في إحدى الضواحي الراقية بالمدينة، بحسب ما قاله رجال الشرطة، الذين يعملون في وحدة التحقيق الخاصة بالجرائم الجنسية، ضمن شرطة إسلام آباد

ولم تعلق الوكالة الأممية التي تعمل لديها المرأة والسفارة السويدية في إسلام آباد على الواقعة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع من تعرض أم للاغتصاب على متن قطار، في واقعة أثارت الغضب في باكستان، التي تعاني من ارتفاع حوادث العنف الجنسي.